Pequim alcançou 'imunidade de rebanho temporária', segundo autoridades

Pequim, a capital da China, alcançou "imunidade de rebanho temporária", e o atual surto de covid-19 está terminando, disse uma autoridade de saúde nesta terça-feira (31).

O país registrou uma enxurrada de casos desde que o Partido Comunista decretou o fim da política de "covid zero" em dezembro passado.

O surto encheu hospitais e crematórios em grandes cidades como Pequim, mas é difícil verificar a real magnitude da onda de infecções. Especialistas avaliam que os dados oficiais possam representar apenas uma pequena fração de todos os casos.

Há, no entanto, sinais de que a onda começou a diminuir. Na semana passada, as autoridades informaram que o número de mortes em todo o país caiu 80% desde o início de janeiro.

O vice-diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Pequim, Wang Quanyi, disse à imprensa local nesta terça-feira que a cidade alcançou uma "imunidade coletiva temporária".

"A onda de casos atingiu seu pico e agora está terminando", disse o funcionário ao Beijing News.

O número de pessoas que precisam ser tratadas por infecções respiratórias nos hospitais de Pequim caiu 40% na semana de 23 a 29 de janeiro, em comparação com o período anterior, informou o jornal, citando dados oficiais.

A queda nacional nos casos sugere que a celebração do Ano Novo Lunar e as viagens que a acompanham "não terão muito impacto" quando as pessoas retornarem para Pequim procedentes de outras partes do país, disse Wang.

O responsável afirmou que a cidade - de 22 milhões de habitantes - vai fazer testes de anticorpos para a covid, analisando o plasma de milhares de moradores nos meses de fevereiro e março.

