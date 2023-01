PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PERU CRISE: Congresso do Peru volta a debater antecipação das eleições

ISRAEL PALESTINOS EUA: Blinken expressa pesar em Ramallah por palestinos 'inocentes' mortos

PAPA ÁFRICA: Papa Francisco é recebido com fervor na RD Congo

=== PERU CRISE ===

LIMA:

Em meio a protestos, Congresso do Peru volta a debater antecipação das eleições

O Congresso do Peru tentará nesta terça-feira (31) retomar a sessão para decidir sobre a antecipação das eleições gerais para este ano, depois que os debates foram suspensos na segunda-feira, após sete horas de debates que não permitiram alcançar uma solução política que apaziguar o setor da sociedade que exige uma mudança da presidência.

=== ISRAEL PALESTINOS EUA ===

RAMALLAH:

Blinken expressa pesar em Ramallah por palestinos 'inocentes' mortos

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou nesta terça-feira (31) seu pesar pela morte de "civis palestinos inocentes" na escalada da violência com Israel na Cisjordânia ocupada, após se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abas.

=== PAPA ÁFRICA ===

VATICANO:

Papa Francisco é recebido com fervor na RD Congo

O papa Francisco foi recebido com fervor nesta terça-feira (31) em Kinshasa, onde inicia sua visita de quatro dias à República Democrática do Congo, a primeira etapa de sua viagem ao continente africano, que também o levará ao Sudão do Sul.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

QUITO:

Desinformação sobre a extradição ronda referendo no Equador

Quem poderá ser extraditado e sob quais condições: a discussão sobre a primeira das oito perguntas do referendo de 5 de fevereiro no Equador alimenta a desinformação e as interpretações equivocadas sobre uma eventual aplicação no caso judicial do ex-presidente Rafael Correa.

PARIS:

Corrupção na América Latina consolida a criminalidade, afirma Transparência Internacional

Os elevados níveis de corrupção na América Latina e a ausência de medidas para combater o problema favorecem as redes criminosas e aprofundam a violência em uma região com taxas de homicídio altas, adverte a organização Transparência Internacional (TI).

-- EUROPA

PARIS:

França vive novo dia de protestos contra a reforma da Previdência

Escolas fechadas, trens cancelados e queda na produção de eletricidade marcam, nesta terça-feira (31), um novo dia de protestos contra a reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, que, após perder a batalha da opinião pública, espera conquistar o apoio do Parlamento.

KIEV:

Ucrânia espera receber pelo menos 120 tanques de seus parceiros ocidentais

A Ucrânia espera receber "entre 120 e 140" tanques de seus parceiros ocidentais para repelir o exército russo, que intensificou sua ofensiva e nesta terça-feira afirmou ter tomado outra cidade perto da cobiçada cidade de Bakhmut.

VOLGOGRADO:

Rússia recorda a batalha de Stalingrado para legitimar ofensiva na Ucrânia

Passaram-se 80 anos, mas o sacrifício dos soldados soviéticos diante dos nazistas durante a Batalha de Stalingrado continua presente na cidade, hoje chamada de Volgogrado. Um legado no qual o poder russo tenta incluir sua operação militar na Ucrânia.

OSLO:

Ucrânia domina as candidaturas ao Prêmio Nobel da Paz de 2023

Do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao presidente ucraniano, boa parte das candidaturas propostas ao Prêmio Nobel da Paz de 2023, cujo prazo termina nesta terça-feira (31), estão relacionadas à guerra na Ucrânia, ainda que não os garanta o favoritismo.

LUXEMBURGO:

Justiça europeia decide que extradição pode ser negada se direitos forem violados

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) determinou, nesta terça-feira (31), que um país do bloco não pode se recusar a cumprir uma ordem de detenção e extradição, desde que os direitos fundamentais não sejam violados, em referência ao caso do ex-ministro catalão Lluís Puig.

-- ÁSIA

PESHAWAR:

Atentado em Peshawar foi represália por ação da polícia, diz chefe local

O ataque a bomba que matou 100 pessoas em uma mesquita da sede da polícia em Peshawar, noroeste do Paquistão, foi uma retaliação por operações contra grupos islâmicos armados - disse o chefe da polícia local nesta terça-feira (31).

=== ECONOMIA ===

BRASÍLIA:

Mercado aposta em manutenção da Selic em 13,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, vai manter a Selic, sua taxa básica de juros, em 13,75% ao ano, no mesmo nível desde agosto de 2022, segundo previsões do mercado, que adiou sua expectativa de reduções devido a uma inflação ainda ameaçadora.

BRUXELAS:

PIB da zona do euro reage e afasta perspectiva de recessão

A economia da zona do euro cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2022, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31) pela agência europeia de estatísticas Eurostat, um resultado que afasta a perspectiva de uma recessão que parecia iminente.

NOVA YORK:

Boeing entrega seu último 747, o 'jumbo' que democratizou o transporte aéreo

A Boeing entregou, nesta terça-feira (31), o último exemplar de seu lendário 747, o avião que democratizou o transporte aéreo, transportou presidentes dos Estados Unidos e sempre se distinguiu por sua corcova na parte frontal da fuselagem.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MANILA:

Cebola vira produto de luxo nas Filipinas

O agricultor Luis Angeles colhe suas cebolas antes que elas terminem de crescer para aproveitar os preços altíssimos desse alimento que se tornou um produto de luxo nas Filipinas.

LONDRES:

Pornografia on-line leva jovens a naturalizar violência sexual, diz estudo

De acordo com quase metade dos jovens na Inglaterra, as meninas "esperam" que as relações sexuais resultem em agressões físicas, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (31) sobre o impacto da pornografia em crianças e adolescentes.

OTTAWA:

Província do Canadá testa descriminalização de drogas pesadas

Uma província do oeste do Canadá descriminalizou, nesta terça-feira (31), a posse de pequenas quantidades de heroína, fentanil e outras drogas pesadas, uma mudança drástica na política para combater a crise dos opiáceos, que já mataram milhares de canadenses.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

