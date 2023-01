Mulher suspeita de matar outra jovem para simular a própria morte na Alemanha

Uma jovem de 23 anos com dupla nacionalidade alemã e iraquiana é suspeita de ter matado uma jovem com a mesma aparência para forjar a própria morte, com a ajuda de um cúmplice, "e desaparecer por conta de problemas familiares", informou a polícia alemã.

Em 16 de agosto de 2022, o corpo de uma mulher de 23 anos foi encontrado dentro de um veículo em Ingolstadt, no sul da região de Baviera. Inicialmente, os investigadores acreditaram que a vítima era a dona do veículo, pois sua família alegou reconhecê-la.

Entretanto, ao efetuar a autópsia no dia seguinte, foi descoberto que a vítima era outra mulher.

Os policiais de Ingolstadt estão ligando os pontos do que poderia ser um macabro plano arquitetado pela jovem, com a ajuda de um kosovar de 23 anos. Os dois suspeitos estão presos desde agosto.

"Os investigadores partem do princípio de que a suspeita queria desaparecer por conta de alguns problemas familiares e simular sua morte", revelou a polícia local na segunda-feira (30).

Segundo a polícia, os suspeitos haviam "decidido buscar na internet uma mulher que se parecesse com a alemã-iraquiana, matá-la e colocá-la de uma maneira que levassem seu corpo como (se fosse) a suspeita".

Antes do assassinato, a alemã-iraquiana teria entrado em contato com vários potenciais alvos "que se parecessem com ela, através de várias contas em redes sociais, para as encorajar a encontrarem-se com ela, fazendo falsas promessas". A polícia informou que ela entrou em contato com várias mulheres jovens.

No final, ela marcou um encontro em 16 de agosto com uma das mulheres, que futuramente seria a vítima. Aparentemente, os suspeitos foram até a região de Heilbronn (sul) "para buscar a futura vítima em casa".

De acordo com o relato da polícia, no caminho de volta, os suspeitos fizeram a vítima descer do veículo e a mataram na mata, atingindo-a com "várias" facadas.

Os supostos autores continuaram seu trajeto até Ingolstadt, onde o corpo da vítima foi encontrado na noite de 16 de agosto, dentro do veículo.

