Manchester City empresta Cancelo ao Bayern de Munique até junho

O lateral da seleção portuguesa e do Manchester City, João Cancelo, foi emprestado ao Bayern de Munique até o final da temporada, com opção de compra, anunciou nesta terça-feira o clube alemão em um comunicado.

"Estamos muito felizes que João Cancelo possa jogar pelo Bayern a partir de agora no Bayern. Vamos tê-lo por empréstimo e no verão (europeu) teremos a chance de contratá-lo", explicou o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, citado no comunicado.

Depois de ter contratado neste mercado de janeiro até o final da temporada o zagueiro holandês Daley Blind (32 anos), que foi dispensado após rescindir contrato com o Ajax, o Bayern de Munique decidiu se reforçar com outro zagueiro e trouxe Cancelo (de 28 anos), titular nos cinco jogos de Portugal na Copa do Mundo do Catar-2022.

"Aproveitei esta oportunidade porque queria conhecer como jogador um clube como o Bayern de Munique, sobre o qual conheço sua importância", explicou João Cancelo, apresentado à imprensa antes do treino desta terça-feira.

Revelado no Benfica, João Cancelo jogou três temporadas no Valencia (2014-2017) e duas na Itália (Inter de Milão e Juventus) antes de assinar com o Manchester City em meados de 2019. Ele havia renovado seu contrato de duas temporadas com o City há um ano, até junho de 2027.

Esse é o terceiro reforço do Bayern neste mercado de inverno. Além da contratação de Blind, o gigante bávaro adquiriu o goleiro suíço Yann Sommer (34 anos) para aliviar a perda por lesão até o final da temporada do capitão Manuel Neuer.

O Bayern de Munique tem um teste importante em duas semanas, na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain.

Na Bundesliga, o Bayern é o líder com apenas um ponto à frente do segundo colocado Union Berlin, e com dois pontos de vantagem sobre o RB Leipzig, terceiro na tabela.

