Mais de 1,2 milhão protestam contra reforma da Previdência na França

Cerca de 1,272 milhão de pessoas protestaram, nesta terça-feira (31), na França, contra a reforma da Previdência, impulsionada pelo presidente Emmanuel Macron, informou o ministério do Interior, enquanto o sindicato CGT estimou em 2,8 milhões os participantes.

Embora com números divergentes, tanto as autoridades quanto os sindicatos registraram um repúdio crescente ao projeto de adiar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Em 19 de janeiro, os protestos reuniram 1,12 milhão de manifestantes, segundo as autoridades, "mais de 2 milhões", segundo a CGT.

