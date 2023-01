Líbano irá desvalorizar moeda em quase 90% (fonte bancária)

O Líbano irá adotar em fevereiro uma nova taxa de câmbio oficial, de 15.000 libras libanesas por dólar, em vez da cotação atual, de 1.507, uma desvalorização de quase 90%, informou uma fonte do banco central.

"A partir de amanhã, um dólar valerá 15.000 libras libanesas", declarou à AFP uma fonte do Banco do Líbano, que pediu para não ser identificada. A nova taxa oficial será quatro vezes inferior ao valor real da moeda no mercado paralelo, onde ela é negociada a 58.000 por dólar.

O Líbano sofre uma das piores crises econômicas do mundo, um desastre inédito desde 1850, segundo o Banco Mundial. Entre as consequências da crise estão uma alta de preços vertiginosa, a desvalorização histórica da moeda local e o empobrecimento da população, em meio a uma escassez grave.

No ano passado, o Ministério das Finanças anunciou que aplicaria uma nova taxa de câmbio a partir de 1º de novembro de 2022, mas a medida não se concretizou.

A mudança na taxa de câmbio oficial ocorre em meio a uma negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que exige reformas para desbloquear empréstimos indispensáveis para o país. Entre as mudanças solicitadas pela instituição estão a unificação do câmbio, uma reforma da lei sobre o sigilo bancário e uma para o controle de capitais.

