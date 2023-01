Fundo soberano da Noruega registrou perdas de US$ 162 bilhões em 2022

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, anunciou nesta terça-feira (31) que registrou perdas de 162 bilhões de dólares em 2022 devido à crise da economia mundial, provocada em parte pela guerra na Ucrânia.

"Os mercados foram afetados pela guerra na Europa, a inflação elevada e o aumento das taxas de juros", afirmou em um comunicado Nicolai Tangen, diretor do fundo administrado pelo Banco Central norueguês.

O fundo - no qual o país nórdico, o maior produtor de petróleo da Europa ocidental, investe suas receitas petrolíferas - fechou o ano com uma rentabilidade negativa de 14,1%, correspondente a perdas de 1,637 trilhão de coroas (162 bilhões de dólares).

Em 31 de dezembro, o valor total do fundo alcançava 12,429 trilhões de coroas (1,24 trilhão de dólares), ou seja, 2,3 milhões de coroas para cada norueguês.

A situação mundial teve "um impacto negativo tanto no mercado de renda variável como no de renda fixa, algo incomum", afirmou o Banco da Noruega.

De acordo com o fundo, 69,8% dos ativos estavam em ações, 27,5% em renda fixa, 2,7% em imóveis e 0,1% em infraestrutura de energia renovável.

"Todos os setores do mercado de renda variável tiveram rendimentos negativos, com exceção da energia", afirmou a direção do fundo.

