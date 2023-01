França registra crescimento econômico de 2,6% em 2022

A França registrou crescimento econômico de 2,6% em 2022, apesar de uma desaceleração no quarto trimestre devido a um retrocesso no consumo das famílias em um cenário de inflação elevada, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE).

Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) se beneficiou em particular da retomada da atividade registrada no segundo semestre de 2021 "ao sair da crise de saúde", explicou o instituto.

O resultado supera as previsões do INSEE, que projetava um crescimento anual do PIB de 2,5% e uma contração de 0,2% no quarto trimestre, que no entanto registrou um leve avanço de 0,1%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após um crescimento econômico de 0,2% no terceiro trimestre, os últimos três meses do ano foram marcados por uma queda expressiva do consumo das famílias (-0,9%).

O INSEE também divulgou nesta terça-feira a primeira estimativa para inflação em janeiro na França, que registrou uma leve aceleração a 6%, depois de registrar índice de 5,9% em dezembro.

A leve alta da inflação foi provocada pela aceleração dos preços dos alimentos e da energia, respectivamente 13,2% e 16,3% ao longo de um ano, afirmou o INSEE.

mpa/ak/zm/fp

Tags