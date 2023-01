EUA acusa Rússia de desrespeitar último tratado nuclear entre os dois países

Os Estados Unidos disseram, nesta terça-feira (31), que a Rússia não está cumprindo o Novo Start, o último tratado de controle de armas remanescente entre as duas maiores potências nucleares do mundo, à medida que as tensões aumentam devido à guerra na Ucrânia.

Respondendo a um pedido do Congresso, o Departamento de Estado culpou a Rússia por suspender as inspeções e cancelar as negociações, mas não acusou seu rival da Guerra Fria de expandir as ogivas nucleares além dos limites acordados.

