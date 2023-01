Emirados se preparam para pôr em funcionamento uma das maiores usinas solares do mundo

Um dos maiores parques de produção de energia solar do mundo vai entrar em funcionamento em alguns meses nos Emirados Árabes Unidos, afirmou, nesta terça-feira (31), a empresa de energia francesa EDF Renouvelables, que é sócia do projeto.

A central de Al Dhafra "começou a produzir seus primeiros quilowatts-hora (kWh) no fim do ano passado e deveria estar em serviço antes do verão" boreal (inverno no Hemisfério Sul), disse à AFP Olivier Bordes, diretor da divisão da empresa para o Oriente Médio.

A usina fica no deserto, cerca de 35 quilômetros ao sul de Abu Dhabi, e foi apresentada como "a maior usina solar em uma única localização de todo o mundo".

As companhias estatais dos Emirados, TAQA e Masdar, são proprietárias de 60% do projeto, enquanto o consórcio chinês Jinko Power Technologie e a francesa EDF compartilham os 40% restantes.

Os painéis fotovoltaicos, instalados em uma superfície que cobre 20 km² no total, terão uma potência de 2,1 gigawatts (GW) e poderão fornecer energia livre de carbono para 160.000 lares, segundo Bordes.

O país do Golfo - um dos maiores exportadores de petróleo do mundo - receberá, no fim de novembro, uma conferência da ONU sobre o clima, que já causou controvérsia.

O presidente da empresa petrolífera estatal, Sultan Al Jaber, foi designado como presidente da COP28 e aproveita todas as oportunidades que ele tem para destacar a importância dos hidrocarbonetos para a economia mundial.

