Ecologistas do Greenpeace embarcam em navio da Shell em alto-mar

Ativistas do Greenpeace embarcaram, nesta terça-feira (31), em um navio da gigante do petróleo Shell que navegava ao longo do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias rumo a um campo na costa da Escócia, e "ocuparam" a embarcação, informou a organização ambientalista.

Quatro de seus membros se aproximaram do petroleiro de 51.000 toneladas com embarcações infláveis antes de subirem a bordo, anunciou o comunicado.

"Parem de perfurar. Comecem a pagar", dizia um faixa exibida pelos ativistas, segundo imagens divulgadas pela ONG.

O navio se encontrava ao norte das Ilhas Canárias e seguia para um campo no mar do Norte, na região costeira da Escócia. A embarcação carregava uma unidade flutuante para a produção e armazenamento de petróleo e gás em alto mar.

"O protesto pacífico busca destacar a destruição climática global cometida pela Shell e pela indústria de combustíveis fósseis em geral, que não pagou um centavo pelos danos causados", disse o Greenpeace.

Os quatro ativistas "dispõem de recursos suficientes para ocupar a plataforma durante dias", acrescentou.

"Nos mobilizamos hoje porque quando a Shell extrai combustíveis fósseis, provoca uma onda de mortes, destruição e deslocamentos em todo o mundo", declarou Yeb Saño, executivo da ONG.

Já a gigante britânico-holandesa denunciou, segundo um porta-voz citado pelo jornal britânico The Guardian, uma ação "que cria verdadeiros problemas de segurança, com várias pessoas embarcadas em um navio em movimento em condições difíceis".

No final de 2019, a Shell - que publicará seus resultados anuais na quinta-feira - obteve uma vitória na Justiça escocesa que proibiu ativistas do Greenpeace de embarcarem em suas plataformas no mar do Norte.

