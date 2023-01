Demanda de ouro em 2022 registra maior nível em mais de uma década

A demanda mundial de ouro atingiu em 2022 o maior nível desde 2011, estimulada pelas compras recordes dos bancos centrais, afirma um relatório do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês) publicado nesta terça-feira (31).

A demanda de ouro para o conjunto de 2022 foi de 4.740,7 toneladas, 18% a mais que em 2021.

"A grande surpresa do ano foi obviamente a demanda recorde dos bancos centrais, que atingiu o maior nível em 55 anos, com compras de mais de 800 toneladas apenas no segundo semestre", disse Louise Street, analista da organização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A demanda destas instituições atingiu 1.135,7 toneladas em 2022, contra 450,1 toneladas em 2021.

O ouro é muito apreciado pelos bancos centrais, que o utilizam "como depósito de valor a longo prazo", em particular em períodos de inflação elevada, afirmou a analista.

Ao mesmo tempo, as compras de barras e moedas de ouro continuaram a atrair os investidores. O investimento em barras e moedas chegou a 1.217,1 toneladas em 2022, contra 1.190,9 toneladas em 2021.

emb/pc/zm/fp

Tags