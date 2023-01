Conselheiro de líder da minoria sunita é detido no Irã

Um conselheiro de Molavi Abdol Hamid, líder da minoria sunita no Irã, foi detido na segunda-feira à noite no sudeste do país, informou a imprensa estatal, em um momento de muitos protestos no país.

Abdolmajid Moradzehi, conselheiro de Molavi Abdol Hamid, foi detido em Zahedan, capital da província de Sistão-Baluchistão, uma região que tem uma importante minoria sunita, segundo a agência Irna.

A cidade de Zahedan foi cenário de vários dias de violência no fim de setembro, provocados pelas manifestações após o estupro de uma adolescente atribuído a um policial. Vários integrantes das forças de segurança morreram nos protestos.

Moradzehi foi acusado de ter "manipulado a opinião pública" e ter "entrado em contato em várias ocasiões com pessoas e meios de comunicação estrangeiros", de acordo com a Irna.

Sistão-Baluchistão é uma das regiões mais pobres do Irã e abriga a minoria baluchi, que segue em grande parte o islã sunita, e não o xiismo, majoritário no país.

Após a espiral de violência de setembro, as autoridades destituíram duas autoridades dos serviços de segurança da região, incluindo o chefe de polícia de Zahedan. Uma investigação oficial citou "negligências por parte de vários oficiais" que resultaram nas mortes de "civis inocentes".

Os incidentes aconteceram no momento em que a República Islâmica é cenário de um movimento de protestos pela morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, quando ela estava sob custódia da polícia da moralidade por supostamente não utilizar o véu da maneira correta.

