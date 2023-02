Congresso mantém suspense sobre eleições no Peru, enquanto protestos persistem

Sem chegar a um consenso, o Congresso do Peru voltou a adiar, nesta terça-feira (31), a sessão para decidir sobre a antecipação das eleições gerais para este ano, enquanto centenas de manifestantes se concentravam no centro de Lima para exigir a renúncia da presidente, Dina Boluarte.

O Congresso suspendeu a sessão "para amanhã [quarta], 1º de fevereiro, às 11h [13h em Brasília]", anunciou o Legislativo pelo Twitter. Desde a sexta-feira, os congressistas tentam chegar a um acordo para antecipar as eleições para este ano, a pedido da própria presidente.

Em um Parlamento dividido em mais de dez forças políticas, além de congressistas independentes, as bancadas de direita impulsionam a antecipação das eleições, que já tinham sido adiantadas para abril de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas as bancadas de esquerda querem que seja incluído neste projeto de lei um referendo sobre uma Assembleia Constituinte, a grande razão da discórdia entre a liderança política peruana.

"A crise no Peru se deve ao modelo neoliberal que fracassou [...] A consulta popular para uma Assembleia Constituinte tem que acompanhar esta antecipação das eleições", disse o congressista Edgar Tello, do Bloco Magisterial (esquerda).

A poucos quarteirões da sede do Congresso e do Palácio do Governo, na Praça Dois de Maio, no centro de Lima, onde foi convocada à tarde a denominada Grande Marcha, manifestantes de diferentes regiões e da capital exibiam cartazes e repetiam em coro, "Dina, renuncia já".

"Ainda que prospere a antecipação das eleições, o pedido do povo é único: a renúncia da senhora Dina Boluarte. O que vamos resolver com a antecipação das eleições se o povo não quer saber nada de Dina Boluarte?", disse à AFP Nelson Calderón, de 30 anos, estudante vindo de Puno (sul).

Em meio a bandeiras e cartazes, Rocío Rodríguez não escondia o ceticismo com o poder.

"Eles [os congressistas] sempre querem fazer o que bem entendem. Não estamos de acordo com a antecipação das eleições", afirmou a jovem, que tampouco reconhece o mandato de Boluarte, considerada uma "traidora" do presidente deposto Pedro Castillo, de quem foi vice.

'A grande marcha em Lima, Dina renuncia já' foi convocada por entidades sindicais e camponesas, e se repetiu em outras cidades, como Arequipa e Juliaca, na região de Puno, fronteiriça com a Bolívia, onde também houve protestos.

Em Cusco, os próprios manifestantes pediram aos comerciantes solidariedade com a greve desta terça, fechando seus estabelecimentos. "Se os apelos não forem atendidos, os povos do sul vão continuar erguendo-se", alertou em Cusco à radio Exitosa o dirigente de Urubamba, Fredy Gonzáles.

Boluarte admitiu que a tensão social continua crescendo, com bloqueios que geraram escassez de produtos básicos e combustível em algumas regiões, em meio a uma crise que já deixou 48 mortos desde dezembro.

O poder político parece incapaz de encontrar uma resposta para as demandas da população, sobretudo a rural do sul andino, historicamente relegada, que apostou na melhora de suas condições de vida com a chegada do esquerdista Pedro Castillo à Presidência (2021-2022).

Castillo foi deposto e preso em 7 de dezembro, após tentar dissolver o Congresso. Boluarte, então vice-presidente, assumiu as rédeas do governo.

"Consternada" com a violência no Peru, a OEA pediu, na segunda-feira, ao governo peruano que realize eleições "em breve" com observação internacional.

Os militares que na véspera desobstruíram um trecho da rodovia Pan-Americana Sul, na região de Ica, a 250 km de Lima, permaneciam nesta terça resguardando a área para evitar novos bloqueios nesta via estratégica.

Em cidades do interior, sobretudo nos Andes e na Amazônia peruana, há desabastecimento, principalmente de gás liquefeito, usado em muitas casas.

"Tem gente que está na fila desde as três da manhã [...] Faz duas semanas que não tenho gás. Temos que voltar no tempo e cozinhar com lenha e carvão, que é difícil, prejudica os pulmões", declarou à AFP a dona de casa Gabriela Álvarez, de 33 anos, em Poroy, a 15 km da cidade de Cusco.

Na cidade de Juliaca, seis xamãs previram que Boluarte vai renunciar nos próximos dias.

"Dina vai renunciar durante esta semana por [causa dos] tantos mortos que houve no Peru", disse um dos sacerdotes que jogaram um punhado de folhas de coca no chão para fazer a previsão.

"Ela renuncia de um jeito ou de outro, vamos fazer um feitiço para que se afaste de uma vez. Irmãos, o que pedimos é que Dina renuncie", disse o xamã à rádio La Decana, de Juliaca.

pb/ag/fp/mvv/ic/rpr

Tags