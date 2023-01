Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

A Smiths Detection, líder global em tecnologias de detecção de ameaças e triagem de segurança, anunciou hoje que implementou uma solução central de gestão e processamento de imagens que está em total funcionamento em várias unidades da DHL Express Austrália.

A solução conecta os existentes scanners de alta velocidade HI-SCAN 10080 EDX-2is da Smiths Detection para detecção automática de explosivos nas unidades em Sydney, Melbourne e Brisbane com uma única rede inteligente que permite que todas as imagens de raio-X sejam analisadas em uma única localidade central e fornece insights e análise de dados consolidados. A solução inteligente de triagem centralizada permitirá que a DHL Express Austrália otimize a escala de funcionários, bem como aumente significantemente a utilização de seus operadores de segurança ao passo em que reduz o gasto operacional geral.

A tecnologia será usada para a triagem segura e eficiente da frota aérea internacional, alinhada com as regulamentações australianas e da TSA (Administração de Segurança nos Transportes).

Ajay Sankaran, diretor-presidente da Smiths Detection na Austrália e diretor de vendas no Sudeste Asiático, afirmou: "Estamos contentes com a instalação da plataforma de triagem e gestão para a DHL Austrália. A triagem remota e o uso de um sistema central de gerenciamento proporcionam ao usuário dados operacionais de todo o processo de inspeção, gerando informações inestimáveis, ao passo em que facilitam fazer a triagem de ameaças e monitorar o desempenho geral. A plataforma pode também se expandir com facilidade de forma a incluir outros equipamentos de inspeção de segurança."

"A iniciativa tem contribuído significantemente para a melhoria da inspeção das cargas aéreas da DHL em todas as principais áreas de medição: utilização do operador de triagem, que resultou em uma redução acima de 40% das horas dos operadores de raio-X; tempo de decisão e conformidade impulsionados pela colocação em uma sala de triagem específica para essa finalidade; e redução do risco de ameaças internas devido à separação do operador de triagem da frota física. Essas melhorias foram facilitadas pela visibilidade bastante aprimorada associada à centralização do gerenciamento."

Sobre os produtos:

O HI-SCAN 10080 EDX-2is é um sistema de detecção automática de explosivos que usa um sistema de raio-X de visualização dupla, permitindo aos operadores "olhar atrás" dos objetos e também inspecionar bagagens automaticamente quanto à presença de explosivos.

O MatriX Server é um sistema de distribuição de imagens e gestão de sistemas que conecta as unidades de raio-X e as estações de trabalho dos operadores. O MatriX Server ajuda a gerenciar a distribuição de imagens e os resultados dentro de uma rede de raios-X multinível.

Sobre a Smiths Detection:

A Smiths Detection é líder mundial em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para aviação, portos e fronteiras, segurança urbana e defesa. Com mais de 70 anos de experiência testada em campo, a Smiths Detection fornece as soluções necessárias para proteger a sociedade de ameaças e da passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos, agentes biológicos e narcóticos, ajudando a tornar o mundo um lugar mais seguro.

Para mais informações, acesse http://www.smithsdetection.com.

Contatos para a mídia:

FTI Consulting:

Tom Hufton/Harriet Jackson/Ffion Dash [email protected], +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection:

Fang Jing Zhi, Gerente de Marketing Regional (Norte e Sudeste Asiático) [email protected], +65 9151 2942

Sophie Mills, Chefe de Comunicações Corporativas [email protected], + 44 (0)73 8423 6474

