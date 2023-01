Comunicado do Business Wire :PayRetailers

PayRetailers, a principal provedora de tecnologia de pagamento tudo-em-um da LATAM, anunciou a nomeação de Philippe Laranjeiro como Diretor Comercial (CCO). Ele se reportará ao CEO Juan Pablo Jutgla, supervisionando as operações comerciais da empresa, apoiando o rápido crescimento e aumentando a participação de mercado - enquanto acelera a otimização do serviço.

Philippe Laranjeiro, Director Comercial (Photo: PayRetailers)

Fintech liderança de crescimento

Laranjeiro se junta à PayRetailers, com sede na Espanha, com um histórico impressionante no setor de tecnologia de pagamentos de alto crescimento, com mais de 20 anos de experiência no cultivo e dimensionamento de equipes inclusivas, equitativas e de alta performance. Um veterano de fintech e pagamentos, ele já trabalhou em cargos de liderança para várias empresas do Vale do Silício, incluindo Atchik, Netsize, VISA e Citcon.

Sua nomeação apoia a atual estratégia de crescimento da PayRetailers em um ano que viu a empresa expandir sua presença de sete para onze escritórios, mais do que dobrar seu número de funcionários para mais de 200 e adquirir a Paygol no Chile e a Pago Digital na Colômbia.

O fundador e CEO da PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, disse: "Estamos entusiasmados em adicionar alguém do calibre de Philippe à nossa equipe de liderança. Ele é um líder de fintech profundamente experiente e excepcionalmente qualificado que possui uma mentalidade clara de que o cliente está em primeiro lugar. Sua experiência e conhecimento em liderança comercial serão inestimáveis à medida que continuamos a nos concentrar no crescimento, na melhoria da lucratividade e no desempenho dos negócios."

Liderando as transformações digitais da LATAM

Um especialista em alinhar a estratégia de talentos ao crescimento dos negócios, Laranjeiro liderará o setor de vendas, parcerias, engajamento do cliente e estratégia de sucesso da PayRetailers.

Philippe Laranjeiro disse: "Estou animado por me juntar à equipe da PayRetailers, à medida que implantamos nossas tecnologias inovadoras para capacitar as transformações digitais dos comerciantes e otimizar novos fluxos de receita".

Para mais informações sobre a PayRetailers, visite https://payretailers.com.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma provedora de serviços de pagamentos online líder no mundo com DNA latino. Por meio de uma API direta, uma plataforma de tecnologia e um contrato, PayRetailers oferece aos comerciantes globais mais de 250 opções de pagamento sem a necessidade de uma entidade local.

A plataforma PayRetailers oferece às empresas a capacidade de gerenciar seu sistema de pagamentos, analisar dados e simplificar a experiência do cliente por meio de soluções totalmente integradas.

A PayRetailers está sediada na Espanha com escritórios regionais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México Costa Rica, Paraguai e Peru.

Contato

Press Media Department [email protected]

