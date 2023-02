Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento do seu novo destino de ordens IBUSOPT. Com o aumento drástico no comércio de opções no varejo, a Interactive Brokers lançou seu novo destino de ordens para ajudar seus clientes varejistas e institucionais a obterem melhor execução de preços para suas negociações de opções.

O IBUSOPT, novo destino de ordens para opções de ações e índices dos EUA, foi criado para dar aos clientes a oportunidade de interagir com o fluxo de pedidos IBKR SmartRouted? e terem suas ordens atendidas entre o melhor lance/oferta nacional (NBBO, National Best Bid/Offer). O destino IBUSOPT ajuda os corretores a negociarem opções de forma mais eficaz e mais eficiente, além de obterem melhores execuções dando-lhes mais controle sobre suas negociações por meio do apoio a diferentes tipos de ordens.

As ordens IBUSOPT aguardarão por uma ordem compensadora de outro cliente da IB e não serão divulgadas ao mercado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tipo de ordem IBUSOPT-Pegged-to-Midpoint (com indexação intermediária) permite aos clientes indexarem suas ordens ao ponto médio do spread bid-ask, o que significa que a ordem será executada no ponto médio do NBBO (a maior oferta de compra e a menor oferta de venda). Esse tipo de ordem ajuda os corretores a obterem melhor preço por não terem que pagar o spread bid-ask.

A ordem IBUSOPT-Pegged-to-Best permite que os clientes indexem sua ordem e compitam por um ponto com o melhor lance ou peçam o preço disponível no mercado. Os corretores que usam esse tipo de ordem querem garantir que sua ordem seja executada com os preços mais favoráveis, independente das condições do mercado.

O IBUSOPT está disponível para todos os clientes da Interactive Brokers, inclusive investidores individuais, corretores avançados, consultores financeiros, fundos de cobertura e outros clientes institucionais. O destino está disponível na plataforma avançada de negociações Trader Workstation, oferecendo uma experiência de negociação contínua e eficiente.

"Estamos animados com o lançamento do IBUSOPT, que é a nossa tecnologia de negociação de ponta mais recente", afirmou Thomas Peterffy, fundador e presidente da Interactive Brokers. "Com o aumento drástico no comércio de opções no varejo, acreditamos que esse novo destino de ordens ajudará nossos clientes a obterem melhores preços de execução nas suas negociações de opções nos EUA, e estamos confiantes de que será uma ferramenta valiosa tanto para os corretores no varejo quanto aos investidores institucionais. Pretendemos expandir esse tipo de ordem a fim de abranger regiões com preço de exercício com um recurso de ordem 'one-cancels-all' no futuro próximo."

Para mais informações sobre o IBUSOPT, acesse https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/ibusopt-destination.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, desde uma única plataforma unificada até clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para fornecer a nossos clientes preços de execução e ferramentas de negociação, risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento vantajosos, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers em 1º lugar com 5 de 5 estrelas em sua Revisão de Melhores Corretoras Online de 25 de março de 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005670/pt/

Contato

Contatos da Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags