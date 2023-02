Comunicado do Business Wire :Hyosung America

A Hyosung America anunciou hoje a "Hyosung Innovue", uma nova identidade de marca. A mudança é o auge de um esforço de um ano para reformular a história de valor da empresa como criadora de experiências humanas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005399/pt/

Hyosung Innovue -- improving life's day-to-day interactions for everyone. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossa empresa tem uma longa história em aproveitar sua combinação exclusiva da alma de fabricante com mentalidade de inovação, a fim de construir uma plataforma de soluções de caixas eletrônicos e gerenciamento de caixa", disse Sanghwan Kweon, diretor executivo da Hyosung America. "Estamos abrindo caminho para ampliar nosso valor agregado com mais profundidade em serviços financeiros e varejo, enquanto trazemos nossa plataforma de soluções integradas a novos setores verticais, incluindo hotelaria e viagens."

"Trata-se de melhorar as interações cotidianas da vida de todos", disse Brad Nolan, diretor de marketing da Hyosung America. "Elevamos a experiência ao interconectar os mundos físico e virtual. Esta mudança está reacendendo a paixão de nossos funcionários e colocando a direção de nossa empresa em uma trajetória inteiramente nova."

Desde que ingressou no mercado norte-americano em 1998, a Hyosung America cresceu de maior fornecedora de caixas eletrônicos nos EUA para oferecer as melhores soluções tecnológicas inovadoras e transformadoras em todo o espectro de gerenciamento de caixa e pagamentos.

A Innovue, uma declaração enraizada tanto em inovação como em visão, reforça o compromisso da empresa em criar grandes experiências humanas. Ao respaldar este compromisso, a Hyosung America irá divulgar diversos novos produtos e soluções revolucionários na conferência ATMIA no próximo mês em Nova Orleans.

Para explorar a nova marca e saber mais sobre produtos e soluções da Hyosung America, acesse www.hyosunginnovue.com.

Sobre a Hyosung America

A Hyosung America, líder mundial no fornecimento de serviços de gerenciamento de caixa e plataforma de pagamentos, é a subsidiária norte-americana da Hyosung TNS, Inc., com sede na Coréia do Sul. Desde que ingressou no mercado norte-americano em 1998, a Hyosung America cresceu de maior fornecedora de caixas eletrônicos nos EUA para oferecer as melhores soluções tecnológicas inovadoras e transformadoras em todo o espectro de gerenciamento de caixa e pagamentos. A Hyosung America tem sede em Irving, Texas, e proporciona suporte de pesquisa e desenvolvimento em seu Centro Global de Software em Dayton, Ohio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005399/pt/

Contato

Hyosung America Sharon Shaw, Diretora Sênior de Marketing Hyosung: (469) 767-1199 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags