Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que a empresa assinou um contrato de distribuição com a Arrow Electronics, um distribuidor de valor agregado da Fortune 104. A Arrow reúne as principais tecnologias e serviços do mundo para habilitar seu ecossistema de canal mundial. A plataforma de gerenciamento de nuvem da Arrow, ArrowSphere, remove a complexidade do processo de compra de TI ao conectar estas tecnologias com milhares de parcerias do canal e usuários finais mediante um extenso catálogo de nuvem e recursos de gestão do ciclo de vida.

"Temos o prazer de dar início a este relacionamento e disponibilizar nossa solução de armazenamento de backup em níveis para mais parcerias do canal e seus clientes usuários finais nos EUA e Canadá através de nosso novo contrato com a Arrow Electronics", disse Bill Andrews, presidente e diretor executivo da ExaGrid. "Este novo contrato respalda nossos esforços de reforçar nossos relacionamentos no canal e ampliar nossos negócios com mais revendedores, tudo com foco contínuo em oferecer às organizações o melhor armazenamento de backup do setor."

A ExaGrid tem mais de 3.750 clientes ativos de médio a grande porte que usam armazenamento de backup em níveis da ExaGrid para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid vem acelerando e a empresa está contratando em todos os aspectos da empresa a nível mundial. A ExaGrid anunciou recentemente seus destaques para 2022, que incluiu um ano com crescimento de receita bem como caixa, EBITDA e P&L positivos da empresa durante os últimos nove trimestres consecutivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em níveis com uma zona de patamar de cache de disco front-end, o nível de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e recupera diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM com mais rapidez. Os dados de retenção a longo prazo são colocados em níveis em um repositório de dados desduplicados, o nível de retenção, a fim de reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em dois níveis fornece o desempenho de backup e restauração com mais rapidez e eficiência de armazenamento com custo mais baixo.

Além disto, a ExaGrid proporciona uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, portanto, à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários estão disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Esta abordagem de armazenamento escalável elimina atualizações dispendiosas e permite combinar dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalável, o que elimina a obsolescência do produto e protege os investimentos de TI antecipadamente e ao longo do tempo. A ExaGrid oferece a melhor recuperação de ransomware do setor com seu nível não direcionado à rede (espaço livre em níveis), exclusões com atraso e objetos de dados imutáveis.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do "tipo empilhamento" e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. Confira nossas mais de 100 análises Peer Insights do Gartner. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação +81 NPS!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005249/pt/

Contato

Mídia: Mary Domenichelli ExaGrid [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags