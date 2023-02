Comunicado do Business Wire :Esri

A comunidade científica em geral realiza um trabalho essencial, que é pesquisar soluções para os desafios mais prementes do mundo, muitos dos quais exigem uma abordagem geográfica. A capacidade dos cientistas e pesquisadores de tomar decisões informadas relacionadas a estes desafios - desde desastres naturais até a amenização das alterações climáticas - depende ativamente de dados geoespaciais confiáveis e acessíveis. Para apoiar estes esforços, a Esri, a líder global em inteligência de localização, assinou um Acordo do Ato Espacial com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, National Aeronautics and Space Administration).

O acordo tem como objetivo ampliar o acesso à comunidade global mais abrangente de conteúdo geoespacial da NASA para pesquisa e exploração contínuas - incluindo novos conjuntos de dados de quase 100 sensores espaciais que medem a saúde atmosférica, fenômenos terrestres e características dos oceanos. Os esforços de parceiros no escopo deste contrato adicionarão os dados existentes da NASA ao ArcGIS Living Atlas of the World, a principal coleção de informações e serviços geográficos que inclui mapas e aplicativos. Os dados da NASA estarão cada vez mais disponíveis para mais de 10 milhões de usuários do software do sistema de informações geográficas (SIG) em formatos baseados no ArcGIS e da Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).

"Estamos em uma situação difícil para a ação climática, e é imperativo que a comunidade global tenha acesso a dados confiáveis para realizar este trabalho vital", disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Estamos muito honrados que esta parceria com a NASA tornará seus dados acessíveis à comunidade geoespacial para que todos possamos fazer nossa parte no trabalho pela saúde do planeta."

Historicamente, os dados geoespaciais desempenharam um papel fundamental nas iniciativas de pesquisa em ciências da terra (geociências) da NASA, que envolvem esforços científicos para monitorar e estudar as alterações climáticas. Além disso, o SIG tem sido uma ferramenta essencial para NASA na criação de recursos públicos, como o NASA Disasters Mapping Portal e o NASA Earthdata GIS, um recurso centralizado nativo da nuvem para distribuição de dados, serviços e recursos de observação da terra.

"Queremos que os dados da NASA sejam utilizados pelo público mais amplo possível para o bem", disse Gerald Guala, cientista do programa na Divisão de Ciências da Terra da NASA. "Apreciamos a vasta comunidade da Esri e estamos orgulhosos de dar mais um passo à frente para tornar os dados das ciências da terra mais acessíveis."

Explore os dados da NASA no ArcGIS Living Atlas of the World. Para saber mais sobre como o SIG (GIS) ajuda a comunidade científica a utilizar mapas e dados para enfrentar os desafios das alterações climáticas e muito mais, acesse esri.com/en-us/about/science/overview.

