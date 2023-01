Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global, líder mundial em serviços tributários e jurídicos, dá as boas-vindas a 11 firmas-membro em sua plataforma, aumentando sua capacidade de fornecer serviços independentes, multidisciplinares e sem fronteiras a seus clientes internacionais. Por meio de seus membros e entidades colaboradoras, a Andersen Global conta com mais de 13 mil profissionais e presença em mais de 390 localidades em mais de 170 países em seis continentes, dando-lhe uma das maiores presenças globais entre empresas multinacionais e multidisciplinares de serviços profissionais.

As novas firmas-membro da organização incluem:

-- A&A Tax (Austrália)

-- Law Firm SAJIC (Bósnia e Herzegovina)

-- CN Law (Burundi)

-- Nimba Conseil (Guiné)

-- Saint Lawrence Tax Consultancy (Jordânia)

-- Unicase (Cazaquistão)

-- Halim Hong & Quek (Malásia)

-- Tax & Legal Advisers LLC (Tadjiquistão)

-- ECC Denetim (Turquia)

-- MGC Legal (Turquia)

-- Intuit Management Consultancy (EAU, Singapura e Índia)

"Como empresa, demos grandes passos no ano passado para aprofundar nossas capacidades nos principais mercados e especialidades, incluindo fusões e aquisições, avaliação e mobilidade global, para nos tornarmos um verdadeiro balcão único de atendimento para nossos clientes multinacionais", disse o presidente e CEO da Andersen Global, Mark Vorsatz. "Essas firmas-membro reforçam nossa abordagem global, unificam ainda mais a marca Andersen e nos permitem oferecer um serviço internacional contínuo, posicionando-nos bem para o crescimento contínuo."

A Andersen Global cresceu rapidamente desde a sua criação em 2013. Somente nos últimos cinco anos, a organização se expandiu para mais de 150 países, com uma média de mais de um negócio por semana durante esse período. Somente em 2022, a Andersen Global adicionou uma nova presença ou expandiu sua presença atual em mais de 50 novos localidades e aumentou sua equipe de trabalho em mais de 2 mil profissionais.

Os países nos quais a Andersen anunciou uma presença expandida em 2022 foram:

África República Centro-Africana, Chade, Etiópia, Gana, Mali, Ruanda e Tanzânia

Américas e Caribe Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Canadá, Guadalupe, Montserrat

Ásia e Ásia-Pacífico Austrália, Bangladesh, Indonésia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Sri Lanka, Taiwan e Tailândia

Europa Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Suíça e Reino Unido

Médio Oriente Paquistão

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 13 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 390 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005361/pt/

