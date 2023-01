Comunicado do Business Wire :A PLUS JAPAN Inc.

A editora de jogos para dispositivos móveis A PLUS Japan anunciou o lançamento de Street Fighter: Duel,o primeiro RPG da franquia, para dispositivos móveis iOS e Android. O pré-registro já está aberto para a maior parte da Europa, Oriente Médio e muitas outras regiões que não falam inglês. Cada guerreiro inscrito aumenta o total de moedas gratuitas do jogo oferecidas quando este for lançado em fevereiro. Todos os detalhes estão disponíveis no site oficial. Para subir de nível e disparar bolas de fogo com Ryu e Chun-Li, basta fazer o pré-registro no Google Play e na Apple Store.

Tudo pronto para duelar no mundo de Street Fighter? Prepara-se para viajar pelo mundo para recrutar e aumentar o nível de personagens icônicos de toda a série. Com uma equipe de campeões, os jogadores enfrentarão lutas 2D lindamente animadas em estágios totalmente novos e emblemáticos do passado de Street Fighter para derrotar Seth e o exército de clones mecânicos da Shadaloo em um extenso modo de história.

Street Fighter: Duelé uma nova versão da famosa franquia com recursos e mecânica de jogo para fãs novatos e veteranos:

-- Colete mais de 40 personagens épicos, incluindo Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy e muito mais.

-- Monte uma equipe de três lutadores de toda a franquia Street Fighter e suba de nível para liberar combos devastadores e habilidades exclusivas.

-- Crie sua própria experiência! Desenvolva estratégias com combate de RPG em tempo real ou ative a batalha automática para abrir caminho com chutes rápidos em encontros com a Shadaloo.

-- Não é Street Fighter sem ação cara a cara. Jogue on-line e coloque sua equipe de campeões para duelar com outros jogadores.

-- Desbloqueie skins de personagens exclusivas para o Street Fighter: Duel, dando uma nova cara aos personagens da saga com novas skins e sempre mais.

Dados do jogo:Título: Street Fighter: Duel Gênero: RPG de luta Plataformas: dispositivos móveis (iOS, Android) Lançamento: fevereiro de 2023 Preço: grátis (compras no aplicativo)

Sobre a A PLUS JAPAN INC.

A A PLUS JAPAN INC. se concentra no desenvolvimento e publicação de jogos para dispositivos móveis baseados no anime japonês. Eles têm uma sólida parceria de longo prazo com várias criações de anime e canais de transmissão/distribuição. Sob a missão de "compartilhar alegria com o mundo", eles continuam levando jogos emocionantes derivados do anime para jogadores do mundo inteiro.

