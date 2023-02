Colômbia e Equador criarão conselho contra crimes ambientais

Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Equador, Guillermo Lasso, lideraram um gabinete conjunto, nesta terça-feira (31), em que decidiram criar um conselho para combater delitos ambientais e o crime organizado.

"Decidimos implementar um conselho binacional contra os crimes ambientais, que se reunirá a cada seis meses. Lutaremos juntos contra este flagelo", declarou Lasso na companhia de seu homólogo colombiano, da cidade fronteiriça de Tulcán.

O governante equatoriano também destacou que "a segurança e a luta contra o crime são uma coincidência entre o Equador e a Colômbia", que compartilham uma fronteira porosa de cerca de 600 km, do oceano Pacífico à floresta amazônica. Operam nessa área traficantes de drogas, grupos armados ilegais e contrabandistas de armas. Além disso, são numerosas as travessias clandestinas de migrantes.

No início do encontro, Lasso alertou que "um dos principais desafios da relação bilateral é a cooperação em matéria de segurança" para combater "fenômenos como o crime organizado, o tráfico ilícito de drogas e crimes conexos".

O Equador encara a violência do narcotráfico, que disputa espaços de poder nas ruas e prisões do país, enquanto a vizinha Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo.

Guerrilheiros, narcotraficantes, paramilitares e agentes do Estado se enfrentam em meio ao prolongado conflito colombiano que já fez mais de nove milhões de vítimas.

E no Equador, conforme o tráfico cresce (200 toneladas de drogas apreendidas em 2022), a violência aumenta. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes quase dobrou, passando de 14 em 2021 para 25 em 2022.

Por outro lado, Petro ressaltou anteriormente que a região tem "o maior potencial de energia limpa do mundo" e fez um apelo a seu homólogo para desenvolver acordos que protejam a floresta e o oceano.

"A Colômbia e o Equador podem ser um eixo fundamental do planeta, da geopolítica, mas em última instância da vida e da existência humana", disse o líder colombiano, que também falou da necessidade de "integração energética".

Os presidentes também abordaram temas como a ampliação da estrada que liga o Equador às cidades colombianas de Cali e Popayán, no sul do país.

