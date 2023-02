Chelsea contrata argentino Enzo Fernández do Benfica por 121 milhões de euros, recorde na Premier

O Benfica anunciou nesta quarta-feira a venda do meia argentino e tricampeão mundial pela Albiceleste, Enzo Fernández, ao Chelsea por 121 milhões de euros, valor recorde para uma transferência na Premier League.

Segundo a imprensa, Fernandez assinou com o time londrino até 2031.

O recorde anterior era do Manchester City pela contratação de Jack Grealish por 115 milhões de euros há um ano e meio. Segundo a imprensa, a transferência de Fernández eleva o valor investido pelos 'Blues' nesta janela de inverno para mais de 300 milhões de euros.

Trata-se de um lucro enorme para o Benfica, que gastou dez vezes menos em agosto passado para contratá-lo junto ao River Plate.

Já cobiçado por grandes clubes europeus na época, Fernandez estourou aos olhos do mundo inteiro ao vencer o Mundial no Catar com a Argentina.

O Chelsea já havia gastado 100 milhões de euros, incluindo bônus, para contar com o ucraniano Mykhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk, e 40 milhões de euros pelo francês Benoît Badiashile.

A esta soma se juntam os mais de 300 milhões de euros já gastos neste verão para trazer, entre outros, o francês Wesley Fofana, do Leicester, Marco Cucurella, do Brighton, e Raheem Sterling, do Manchester City.

Por outro lado o Chelsea obteve menos de cerca de 60 milhões de euros das vendas acumuladas de Timo Werner ao RB Leipzig, Emerson ao West Ham e Billy Gilmour ao Brighton no verão, assim como Jorginho ao Arsenal nos últimos dias da janela de transferências de inverno.

