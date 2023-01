Blinken se reúne com líder palestino na Cisjordânia para tentar conter a violência

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá nesta terça-feira (31) com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, na Cisjordânia, última etapa de sua viagem ao Oriente Médio para tentar reduzir a tensão entre israelenses e palestinos.

Em Ramallah, território palestino ocupado por Israel desde 1967, Blinken pedirá novamente ao líder palestino uma ação mais veemente para conter os ataques contra Israel.

O pedido será apresentado depois da decisão da Autoridade Palestina de encerrar a cooperação com Israel na área de segurança, represália por uma operação israelense que provocou várias mortes em Jenin na quinta-feira. Washington lamentou a decisão e afirmou temer um agravamento da situação.

Antes de viajar a Ramallah, o secretário de Estado americano se reuniu em Jerusalém com o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant.

O gabinete do ministro informou que Gallant elogiou o "apoio incondicional" de Blinken ao "direito de autodefesa de Israel". O chefe da diplomacia americana reiterou os apelos por "medidas para restabelecer a calma e conter as tensões imediatamente", de acordo com um porta-voz.

Prevista há vários meses, a viagem do secretário de Estado, que começou no domingo no Egito, ganhou uma nova dimensão após a escalada da violência entre israelenses e palestinos em poucos dias.

As vítimas fatais dos dois lados aumentaram de maneira expressiva em apenas uma semana: atentados, tiroteios, ataques com foguetes, bombardeios e sanções provocam o temor de um novo ciclo de confrontos violentos.

"Agora pedimos a todas as partes que tomem medidas urgentes para retomar a calma e iniciar uma desescalada", disse Blinken em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Blinken disse que espera "restabelecer um sentimento de segurança tanto para israelenses como para palestinos".

Na segunda-feira à noite, ele se reuniu com o chefe da diplomacia israelense, Eli Cohen, e com o presidente Isaac Herzog.

Após os ataques contra Israel, o governo de Netanyahu - o mais à direita da história do país - anunciou um pacote de medidas para punir os parentes dos autores de atentados.

No domingo, as forças israelenses isolaram a residência da família de um palestino que matou sete pessoas na sexta-feira diante de uma sinagoga em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa ocupada por Israel, e planejam destruir o imóvel.

A casa de um adolescente palestino que feriu dois israelenses no sábado, também em Jerusalém Oriental, deve passar pelo mesmo processo.

Guardas israelenses mataram um palestino na Cisjordânia no domingo. E na segunda-feira as forças israelenses mataram um palestino em Hebron, sul deste território, segundo as autoridades palestinas. De acordo com o exército do Estado hebreu, os soldados atiraram contra um motorista em fuga.

A onda de violência começou após uma operação israelense no campo de refugiados de Jenin, que matou 10 palestinos. Em seguida, grupos palestinos lançaram foguetes contra o território de Israel e as forças do Estado hebreu responderam com bombardeios.

O movimento islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, considerou na segunda-feira que a visita de Blinken reflete o "apoio absoluto" à "ocupação" israelense.

Blinken iniciou a viagem pelo Egito, mediador histórico no conflito israelense-palestino.

Primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel (em 1979) e vizinho da Faixa de Gaza, que está sob bloqueio israelense há mais de 15 anos, o Egito recebe tanto os chefes de Governo israelenses como os líderes dos diversos partidos palestinos.

A presidência egípcia afirmou que o país trabalha para tentar "controlar o foco de tensões".

A margem de manobra de Blinken, no entanto, é limitada, de acordo com vários analistas.

Washington tenta, em particular, estreitar as relações com Netanyahu, diante de uma nova situação política em Israel e com o avanço da extrema-direita.

bur-lb/alv/vl/es/zm/fp

