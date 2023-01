Blinken expressa pesar em Ramallah por palestinos 'inocentes' mortos

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou nesta terça-feira (31) seu pesar pela morte de "civis palestinos inocentes" na escalada da violência com Israel na Cisjordânia ocupada, após se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abas.

Blinken se encontrou com Abas na Cisjordânia, na última etapa de uma viagem ao Oriente Médio, na qual também se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pediu uma "desescalada".

Ambos os lados enfrentam uma nova onda de violência. Um palestino matou a tiros sete pessoas do lado de fora de uma sinagoga em Jerusalém Oriental na sexta-feira, um dia depois que um ataque mortal do Exército israelense na Cisjordânia deixou dez palestinos mortos.

Desde o início do ano, o conflito deixou 35 palestinos mortos, número que inclui autores de ataques, pessoas pertencentes a facções e civis.

Em Ramallah, Blinken expressou suas "condolências e pesar pelos inocentes civis palestinos que perderam suas vidas na escalada da violência no ano passado".

O ano de 2022 foi o mais mortal na Cisjordânia ocupada desde que a ONU começou a contar os mortos nos territórios ocupados em 2005.

Na segunda-feira, após a reunião com Netanyahu, o enviado dos EUA instou "todas as partes a tomarem medidas urgentes para recuperar a calma e [iniciar] uma desescalada".

Blinken disse que espera "restabelecer um sentimento de segurança tanto para israelenses como para palestinos".

Ele também condenou, na segunda-feira, os palestinos que celebram os "atos de terrorismo que tiram vidas inocentes".

Depois de se encontrar com palestinos que vivem na Cisjordânia, o chefe da diplomacia americana afirmou que vê um "horizonte de esperança cada vez menor".

Antes de viajar a Ramallah, o secretário de Estado americano se reuniu em Jerusalém com o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant.

Gallant elogiou o "apoio incondicional" de Blinken ao "direito de autodefesa de Israel", segundo seu gabinete. O chefe da diplomacia americana reiterou os apelos por "medidas para restabelecer a calma e conter as tensões imediatamente", de acordo com um porta-voz.

Prevista há vários meses, a viagem do secretário de Estado, que começou no domingo no Egito, ganhou uma nova dimensão após a escalada da violência entre israelenses e palestinos em poucos dias.

O grupo islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disse que a visita de Blinken deixa claro "o apoio absoluto e a colaboração com a ocupação" israelense.

Após os ataques contra Israel, o governo de Netanyahu - o mais à direita da história do país - anunciou um pacote de medidas para punir os parentes dos autores de atentados.

No domingo, as forças israelenses isolaram a residência da família de um palestino que matou sete pessoas na sexta-feira diante de uma sinagoga, e planejam destruir seu imóvel.

A casa de um adolescente palestino que feriu dois israelenses no sábado, também em Jerusalém Oriental, deve passar pelo mesmo processo.

Guardas israelenses mataram um palestino na Cisjordânia no domingo. E na segunda-feira as forças israelenses mataram um palestino em Hebron, sul deste território, segundo as autoridades palestinas. De acordo com o exército do Estado hebreu, os soldados atiraram contra um motorista em fuga.

Blinken também alertou os líderes israelenses e palestinos contra quaisquer mudanças que tornem uma solução de dois Estados para acabar com o conflito "mais difícil" e advertiu contra "uma expansão de assentamentos, legalização de postos avançados, demolições e despejos".

Blinken iniciou a viagem pelo Egito, mediador histórico no conflito israelense-palestino.

Primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel (em 1979) e vizinho da Faixa de Gaza, que está sob bloqueio israelense há mais de 15 anos, o Egito recebe tanto os chefes de Governo israelenses como os líderes dos diversos partidos palestinos.

A Presidência egípcia afirmou que o país trabalha para tentar "controlar o foco de tensões".

A margem de manobra de Blinken, no entanto, é limitada, de acordo com vários analistas.

Os Estados Unidos tentam, em particular, estreitar as relações com Netanyahu, diante de uma nova situação política em Israel e com o avanço da extrema direita.

