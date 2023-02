Barcelona confirma transferência de Bellerín ao Sporting de Portugal

O Barcelona transferiu o lateral-direito Héctor Bellerín para o Sporting de Portugal, anunciaram as duas equipes nesta terça-feira, poucos minutos antes do encerramento do mercado.

"O Barcelona e o Sporting Clube de Portugal chegaram a um acordo para a transferência do jogador Héctor Bellerín", disse o Barça em um comunicado.

O Sporting especificou que o jogador espanhol tem contrato até o final desta temporada.

O clube português não especificou os números da operação, nem o Barça.

Bellerín, que chegou ao Barcelona no verão passado depois de deixar o Arsenal, não chegou a se firmar na equipe catalã.

Nestes meses, o lateral-direito fez apenas sete partidas com a camisa do Barça. Na manhã desta terça-feira, o técnico do Barça, Xavi Hernández, já havia adiantado a saída do jogador.

"Talvez Héctor Bellerín saia. Ele nos pediu para sair para jogar mais, o que compreendo perfeitamente", disse Xavi na coletiva de imprensa antes do jogo desta quarta-feira pelo campeonato espanhol, contra o Betis.

Bellerín é o segundo jogador a sair do Barça nesta janela de transferências, depois da contratação do holandês Memphis Depay pelo Atlético de Madrid.

