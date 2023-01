Atletas russos devem poder participar das Olimpíadas de Paris sem restrições

Os atletas russos devem participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 sem restrições, afirmou nesta terça-feira (31) o presidente do Comitê Olímpico Russo, em um momento em que o Comitê Olímpico Internacional (COI) estaria estudando uma forma de inserir o país sob uma bandeira neutra, medida duramente criticada pela Ucrânia.

"Os russos devem participar exatamente nas mesmas condições que todos os demais atletas. Todas as condições e critérios adicionais não são bem-vindos, especialmente os que tenham um componente político absolutamente inaceitável para o Movimento Olímpico", disse Stanislas Pozdniakov, citado pela imprensa russa.

"A Carta Olímpica estipula que todos os atletas devem participar em pé de igualdade", insistiu.

As declarações vêm um dia após as novas críticas da Ucrânia sobre a possibilidade do COI permitir que atletas russos e bielorrussos estejam nos Jogos Olímpicos representados por uma bandeira neutra, desde que "não apoiem ativamente" a intervenção militar do Kremlin na Ucrânia.

Um conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak, fez duras críticas à entidade e ao seu presidente, Thomas Bach, na última segunda (30).

"O COI é um promotor da guerra, do assassinato e da destruição. (...) Observa com prazer a Rússia destruir a Ucrânia e oferece à Rússia uma plataforma para promover o genocídio" dos ucranianos, escreveu em sua conta no Twitter.

Recentemente, Kiev anunciou que cogita boicotar os Jogos Olímpicos de 2024, em caso de participação da Rússia.

A entidade reagiu às declarações de Podoliak afirmando que rejeitou "nos termos mais fortes possíveis" essas palavras e os "comentários difamatórios" sobre elas.

Atualmente, o COI permite que cada federação internacional estabeleça, de acordo com cada esporte, o critério sobre os vetos a atletas russos e bielorrussos.

