Atividade industrial da China tem recuperação em janeiro

A atividade industrial da China registrou crescimento em janeiro, após quatro meses de contração, com a recuperação da economia após a suspensão das severas restrições pela pandemia de covid-19, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

O índice oficial de gerentes de compras (PMI) de manufatura, um indicador crucial da produção industrial na China, subiu a 50,1 pontos este mês, contra 47 em dezembro, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

As medidas de prevenção pandêmicas "entraram em uma nova fase", que permite "um retorno gradual" à vida normal, destacou em um comunicado Zhao Qinghe, estatístico do ONE.

Os dados marcam o fim da tendência de queda iniciada em setembro e levam o índice para o nível de crescimento, acima dos 50 pontos.

O PMI não manufatureiro, que inclui os setores de serviços e construção, subiu para 54,4 em janeiro, contra 41,6 em dezembro.

Pequim suspendeu em dezembro a rígida política de 'covid zero', estratégia que incluía confinamentos severos, medidas que afetaram a economia e provocaram protestos.

A economia chinesa cresceu apenas 3% no ano passado, o menor nível em quatro décadas - sem incluir o ano de 2020, quando o país foi afetado pela pandemia -, devido ao impacto das restrições sanitárias e à crise do mercado imobiliário.

O índice PMI "aumenta a evidência de uma rápida recuperação da atividade econômica neste mês, à medida que as interrupções da reabertura acabaram", afirmou Sheana Yue, economista da Capital Economics para a China.

Ela acrescentou que "ao deixar para trás a 'covid zero', a recuperação deve ser robusta a curto prazo".

O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, declarou à imprensa em Singapura que a demanda reprimida acumulada durante três anos de controles da pandemia na China deve alimentar uma rápida recuperação da atividade econômica.

