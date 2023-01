Atentados deixam 28 mortos em Burkina Faso

Ao menos 28 pessoas morreram em atentados executados por extremistas em Burkina Faso, incluindo 15 que foram sequestradas no fim de semana, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (31).

Quinze corpos com marcas de tiros foram encontrados na segunda-feira em Linguekoro, uma localidade da província de Comoe (oeste do país), informou o governador regional, o coronel Jean-Charles Some.

As 15 vítimas integravam um grupo de 24 pessoas que viajavam a bordo de dois micro-ônibus procedentes de Banfora e que foram paralisados em Linguekoro por homens armados no domingo, indicou o governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os passageiros, incluindo oito homens e 16 mulheres, receberam a ordem de descer. Oito mulheres e um homem foram libertados e instruídos a caminhar até Mangodara", a 30 quilômetros de distância.

Os extremistas incendiaram os dois micro-ônibus e sequestraram os outros 15 passageiros.

Em outro ataque, 10 policiais militares, dois membros de uma força auxiliar de apoio ao exército e um civil morreram no norte de Burkina Faso em um "atentado terrorista executado na segunda-feira" na localidade de Falangoutou, informou o exército.

Os ataques representam uma nova escalada da insurgência em Burkina Faso, um dos países mais pobres e violentos do mundo.

A violência vinculada à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico deixou milhares de mortos e obrigou quase dois milhões de pessoas a fugir de suas casas. Mais de um terço do país está fora do controle do governo.

ab/mis-pc/zm/fp

Tags