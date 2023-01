Atentado suicida contra mesquita no noroeste do Paquistão deixou 95 mortos

Ao menos 95 pessoas morreram, e mais de 200 ficaram feridas no atentado de segunda-feira (30) contra a mesquita do quartel-general da polícia em Peshawar, noroeste do Paquistão, onde as equipes de emergência prosseguiam nesta terça-feira (31) com as operações para retirar os corpos dos escombros.

O ataque aconteceu durante as orações vespertinas na cidade, que fica perto da fronteira com o Afeganistão, um reduto da militância islamita.

O ministro chefe da província, Muhammad Azam Khan, confirmou que a explosão foi um atentado suicida e anunciou um balanço atualizado de 95 mortos e 221 feridos.

Mais de 90% das vítimas eram policiais, informou o chefe de polícia da região, Muhammad Ijaz Khan.

"Eu fiquei preso nos escombros com vários corpos em cima de mim por sete horas. Perdi a esperança de sobreviver", disse à AFP o policial Wajahat Ali, de 23 anos, no hospital local.

Muhammad Asim Khan, porta-voz do hospital Lady Reading de Peshawar, relatou à AFP que o centro médico recebeu mais corpos durante a noite.

"Durante a manhã (de terça-feira) vamos retirar a última parte do teto que desabou para conseguir recuperar mais corpos, mas não esperamos encontrar sobreviventes", declarou Bilal Ahmad Faizi, porta-voz da organização de resgate 1122.

Vinte policiais foram sepultados nesta terça-feira após uma cerimônia de oração. Os caixões foram posicionados em uma fila e cobertos com a bandeira paquistanesa.

Shahid Ali, um policial de 47 anos que sobreviveu à explosão, disse à AFP que a detonação aconteceu poucos segundos depois de o imã iniciar a oração. "Vi uma fumaça preta. Corri para me salvar. Ainda escuto os gritos das pessoas. Gritavam pedindo ajuda", disse.

"Os terroristas querem gerar medo naqueles responsáveis por defender o Paquistão", disse o primeiro-ministro Shehbaz Sharif em um comunicado.

Nenhum grupo reivindicou o ataque, que aconteceu em um momento de escalada da violência no país. Nos últimos meses, o Paquistão vivenciou um agravamento da situação de segurança, em particular desde que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão, em agosto de 2021.

Após vários anos de relativa calma, o braço paquistanês dos talibãs, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o EI-K e grupos separatistas baluches voltaram a executar atentados.

O quartel-general de Peshawar é uma das áreas mais protegidas da cidade, que também abriga unidades das agências de inteligência e de combate ao terrorismo.

Várias províncias de todo o país aumentaram o nível de alerta após a explosão, com o reforço dos postos de controle e o envio de tropas adicionais.

Na capital Islamabad, franco-atiradores foram mobilizados nos edifícios e nos pontos de acesso da cidade.

O ataque ocorreu no dia em que estava programada uma visita a Islamabad do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed ben Zayed Al Nahyan. A viagem foi cancelada na última hora - oficialmente, por causa das chuvas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o atentado, que qualificou de "repugnante", enquanto o secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou condolências pelo "ataque horroroso".

