Ataque de extremistas na região norte de Burkina Faso deixa 13 mortos

Ao menos 13 pessoas morreram em um ataque atribuído a extremistas no norte de Burkina Faso, anunciaram nesta terça-feira as Forças Armadas.

As vítimas fatais são 10 militares, dois membros de um grupo de apoio ao exército e um civil.

Policiais militares e voluntários que auxiliam o exército "enfrentaram na segunda-feira à tarde um ataque terrorista" na localidade de Falangoutou, na região do Sahel (norte), informa o exército em um comunicado.

"O balanço provisório é de 12 combatentes mortos, incluindo dois membros das forças de defesa", afirmou o Estado-Maior do exército, que também cita a morte de um civil.

Burkina Faso, em particular a região do norte do país, enfrenta desde 2015 ataques de grupos extremistas vinculados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que provocaram milhares de mortes e pelo menos dois milhões de deslocados.

