Após jogar no México, atacante francês Thauvin assina com a Udinese

O francês Florian Thauvin, sem clube desde a recente rescisão de seu contrato com o Tigres de Monterrey, do México, se transferiu para a Udinese, anunciou o clube italiano nesta terça-feira.

"O atacante francês assinou contrato até 30 de junho de 2025", anunciou a Udinese, atual sétima colocada da Serie A, poucas horas antes do fechamento do mercado de janeiro no 'Calcio'.

O atacante de 30 anos foi liberado há poucos dias pelo Tigres, onde jogava desde meados de 2021, para abrir a vaga para um outro estrangeiro, o argentino Nicolás Ibáñez.

Em um ano e meio, o retrospecto do ex-jogador do Olympique de Marselha no clube mexicano foi de 39 partidas disputadas (23 delas como titular), marcando oito gols e dando cinco assistências.

Thauvin é o quarto campeão mundial francês na Copa da Rússia-2018 a se transferir para a Serie A, depois de Olivier Giroud (Milan), Paul Pogba (Juventus) e Samuel Umtiti (emprestado pelo Lecce ao Barcelona).

