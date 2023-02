Alec Baldwin é acusado de homicídio involuntário por disparo no set de 'Rust'

Alec Baldwin foi acusado formalmente de homicídio involuntário nesta terça-feira (31) pelo disparo que causou a morte de uma diretora de fotografia no set de filmagem de "Rust".

Baldwin segurava o revólver Colt .45 durante os ensaios da produção em outubro de 2021 quando a arma foi acionada, atingindo a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, que morreu pouco depois.

A promotora do primeiro distrito judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies, anunciou, no início de janeiro, que tinha evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra o ator americano.

"Hoje demos outro passo importante para garantir justiça a Halyna Hutchins", disse Carmack-Altwies nesta terça-feira.

"No Novo México ninguém está acima da lei, e haverá justiça", acrescentou.

A responsável por cuidar das armas usadas na gravação, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada hoje pelo mesmo caso.

Se forem condenados, os dois poderiam enfrentar penas de até 18 meses de prisão e multa de 5.000 dólares. Agravantes pelo uso de armas poderiam elevar essa sentença para cinco anos, de acordo com o marco legal americano.

Baldwin, de 64 anos, afirmou em diversas ocasiões que a equipe de suporte lhe disse que a arma não estava carregada antes de entregá-la e que não acionou o gatilho.

Seu advogado, Luke Nikas, disse que vai impugnar a acusação, que classificou de "terrível erro jurídico".

Os advogados de Gutierrez-Reed disseram nesta terça que os promotores "entenderam mal os fatos" e chegaram a "conclusões erradas".

"Vamos lutar contra essas acusações e esperamos que o júri declare Hannah não culpada", disseram Jason Bowles e Todd Bullion em comunicado.

Por outro lado, o assistente de direção, Dave Halls, que entregou o revólver a Baldwin no set e lhe disse que o mesmo estava "frio" (jargão cinematográfico para dizer que era uma arma segura para usar), não contestou a acusação por uso negligente de uma arma mortal.

Seu acordo será aberto ao público depois que um juiz o aprovar.

Baldwin, um dos coprodutores da película, e Gutierrez-Reed receberam duas acusações alternativas de homicídio involuntário com diferentes graus de negligência.

Os promotores do Novo México pedirão aos acusados que se apresentem ante o tribunal dentro de um mês.

