Acusados por distúrbios no Uzbequistão recebem penas de até 16 anos de prisão

Um tribunal do Uzbequistão condenou nesta terça-feira (31) a penas de até 16 anos de prisão os participantes das manifestações que foram violentamente reprimidas em julho do ano passado.

Entre os 22 processados, 16 foram condenados a penas entre três e 16 anos de prisão pela participação nas manifestações, que segundo o balanço oficial deixou 21 mortos no país da Ásia Central.

O principal acusado, o jornalista Dauletmurat Tajimuratov, foi condenado a 16 anos de prisão por "tentativa de golpe de Estado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre 1º e 2 de julho de 2022, grandes manifestações abalaram a região de Karakalpakstan para protestar contra um projeto de reforma da Constituição para reduzir a autonomia desta região desértica do país, que é uma das mais pobres do Uzbequistão.

Durante as mobilizações Tajimouratov exigiu sua nomeação oficial como governante de Karakalpakstan, declaração que segundo as autoridades representou um ato de sedição. A detenção do jornalista provocou indignação popular.

A repressão das manifestações deixou um balanço oficial de 21 mortos. O acesso à internet foi cortado e as autoridades decretaram estado de emergência. Posteriormente a reforma foi abandonada.

sk-bk/alf/lch/an/mb/fp

Tags