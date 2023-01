Ucrânia nega avanço de tropas russas na região de Vugledar

A Ucrânia negou nesta segunda-feira (30) que as tropas russas estejam avançando, como afirma Moscou, nas proximidades da cidade de Vugledar, uma nova frente de batalha no leste da Ucrânia e cenário de combates intensos nos últimos dias.

"Nossas unidades estabeleceram posições na parte leste de Vugledar e o trabalho também está em curso nas imediações", declarou o líder da ocupação russa na região de Donetsk, Denis Pushilin, segundo as agências de notícias russas.

Mas o porta-voz do exército ucraniano na região, Yevgen Yerin, afirmou que os ataques na área fracassaram e as forças de Kiev conseguiram expulsar os russos com o apoio de "armas de fogo e artilharia".

"O inimigo não teve sucesso e partiu. Não perdemos nossas posições", declarou Yerin.

Vugledar, uma cidade mineradora que tinha 15.000 habitantes antes da ofensiva russa, fica 150 quilômetros ao sul de Bakhmut, cidade que os russos tentam conquistar há mais de seis meses.

Denis Pushilin citou "combates ferozes" nas proximidades de Bakhmut e disse que é "muito cedo" para falar de um cerco à cidade.

Outro porta-voz militar ucraniano, Serguei Cherevaty, afirmou que os combates prosseguem. "Conseguimos manter as linhas de defesa e infligimos perdas aos russos".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse no domingo que Bakhmut, Vugledar e outras áreas na região de Donetsk estão "sob constantes ataques russos".

