Testemunha diz que pagou mais de US$ 10 milhões em propina a ex-secretário mexicano

O traficante Óscar 'Lobo' Valencia garantiu, nesta segunda-feira (30), em um tribunal de Nova York, que pagou "mais de US$ 10 milhões" ao ex-secretário de Segurança Pública do México, Genaro García Luna, que está sendo julgado por supostos vínculos com o cartel de Sinaloa.

"Dei-lhe mais de 10 milhões em dinheiro procedente do tráfico de drogas", disse a testemunha da acusação, no julgamento do funcionário mexicano de mais alto nível que já passou pelo banco dos réus nos EUA.

Mas a defesa, que o fez cair em várias contradições, lhe perguntou por que, até mesmo depois da detenção de García Luna no Texas, jamais havia mencionado o secretário de Segurança Pública do governo de Felipe Calderón (2006-2012), apesar de ter se reunido "dezenas de vezes" com responsáveis americanos após sua extradição em 2011.

A estratégia da defesa de García Luna se concentra em desprestigiar as testemunhas da acusação que receberam remissões de penas em troca de colaboração com a Justiça.

'Lobo', ex-chefe do cartel dos Valencia, admitiu ter enviado aos Estados Unidos "mais de 100 mil quilos de cocaína" e contou que havia se reunido pessoalmente com García Luna em duas ocasiões.

A última delas, quando García Luna ocupava o cargo de chefe das forças de segurança do país encarregadas da luta contra o tráfico de drogas, teria acontecido nos escritórios de um negócio de lavagem de carros de um amigo em Guadalajara.

"Tivemos que pagar 500 mil dólares para vê-lo através de [Luis] Cárdena Palomino", seu homem de confiança na secretaria, disse a testemunha, vestida com o uniforme amarelo de presidiário.

Segundo Valencia, a reunião durou "cerca de 15 minutos". "Você deu dinheiro a García Luna?", lhe perguntou a assistente de acusação Marietou Diouf. "Tínhamos que dar para ele 3 milhões de dólares" no total, disse a testemunha.

'Lobo', detido pela polícia mexicana em outubro de 2009, garantiu que havia se reunido em outra ocasião com o ex-secretário em uma casa de Arturo Beltrán Leyva, depois de uma operação no porto de Manzanillo, em 2007, na qual a Marinha apreendeu pelo menos 20 toneladas de cocaína, após um suposto alerta das autoridades americanas, em dois carregamentos distintos que estavam destinados ao próprio 'Lobo' e ao líder do grupo dos Beltrán Leyva. García Luna recebia "dinheiro em espécie", segundo Lobo.

A primeira vez foi em 2006. "Nos disseram que tínhamos que colaborar com uma vaquinha para garantir o apoio das forças de segurança para que passasse a droga", explicou 'Lobo' Valencia, que garantiu ter entregado 2,5 milhões de dólares em propina na época.

Segundo ele, também houve pagamento de propina a "outros funcionários do governo", assim como para autoridades municipais, agentes da Polícia Federal e responsáveis dos portos e aeroportos para que "deixassem retirar os carregamentos" de droga. O aeroporto da capital mexicana era uma das principais portas de entrada no país dos entorpecentes vindos da Colômbia, garantiu.

Óscar 'Lobo' Valencia corrobora o depoimento da primeira testemunha trazida pela acusação, Sergio Villarreal Barragán, 'El Grande', que revelou, na semana passada, os supostos pagamentos a Genaro García Luna no governo de Felipe Calderón, que é acusado de ajudar o cartel de Sinaloa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a introduzir mais de 53 toneladas de cocaína nos Estados Unidos.

