Sexto policial de Memphis suspenso por espancamento fatal de jovem negro

Um sexto policial de Memphis foi suspenso pelo fatal espancamento de Tyre Nichols, um jovem negro cuja morte sacudiu os Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira (30) as autoridades.

O agente Preston Hemphill, como os outros cinco já acusados de homicídio, foi afastado do cargo "no início da investigação sobre a morte de Tyre Nichols", disse Kom Elder, porta-voz da polícia do Memphis.

Hemphill, que entrou na corporação em 2018, está suspenso "à espera do resultado da investigação em andamento".

Nichols, de 29 anos, foi morto após ser detido em um controle de trânsito em 7 de janeiro.

Vídeos do incidente mostram os cinco agentes, todos eles negros, agredindo Nichols com socos, chutes e golpes de cassetetes, enquanto ele geme e grita por sua mãe.

O jovem morreu três dias depois no hospital. Será enterrado na quarta-feira em Memphis.

Na semana passada, os cinco policiais, que foram demitidos, foram acusados de assassinato em segundo grau pela agressão. no sábado, a polícia de Memphis desativou a Scorpions, unidade especial à qual pertenciam.

A unidade, cuja sigla em inglês significa Operação de Crimes de Rua para Restaurar a Paz em Nossos Bairros, foi criada em 2021 para atuar nas áreas de alta criminalidade no sul da cidade.

