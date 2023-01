Província chinesa de Sichuan suspende controle de natalidade

A província de Sichuan, uma das mais populosas da China, suspenderá as restrições à natalidade no mês que vem, em meio a uma crise demográfica, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (30).

A população chinesa caiu no ano passado pela primeira vez desde a década de 1960, o que, segundo analistas, vai pesar na competitividade e no sistema previdenciário do gigante asiático. O declínio da taxa de natalidade está parcialmente relacionado ao custo de vida e ao de criar um filho.

Para incentivar os casais a terem filhos, o governo chinês encerrou sua política do filho único em 2016 e permitiu, desde 2021, que as famílias tenham no máximo três filhos, mas com resultados não necessariamente dentro do esperado.

A província de Sichuan (sudoeste), com mais de 80 milhões de habitantes, anunciou nesta segunda-feira que vai suspender o limite de três filhos por casal em vigor no resto do país.

A medida entrará em vigor no dia 15 de fevereiro e terá duração de cinco anos, segundo a comissão de saúde local. Além disso, o registro de nascimento em Sichuan não estará mais condicionado à certidão de casamento.

Muitas cidades e províncias chinesas lançaram medidas nos últimos meses para incentivar as taxas de natalidade.

A metrópole de Shenzhen (sul) oferece um bônus por nascimento e subsídios pagos até que a criança atinja a idade de três anos, e a província de Shandong (leste) concede 158 dias de licença-maternidade (60 dias a mais que a norma nacional) para o primeiro filho.

A China, que hoje tem 1,4 bilhão de habitantes, poderia ter apenas 587 milhões em 2100, segundo as projeções mais pessimistas dos demógrafos.

