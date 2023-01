Polônia aumentará orçamento de defesa a 4% do PIB

A Polônia, país membro da Otan e vizinho da Ucrânia, aumentará o orçamento de defesa em 2023 para 4% do PIB, anunciou o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki.

"A guerra na Ucrânia nos obriga a ter armamentos de maneira ainda mais rápido. É por este motivo que este ano faremos um esforço sem precedentes: 4% do PIB para o exército", disse Morawiecki.

"Provavelmente será o nível de gasto militar mais elevado de todos os países da Otan", acrescentou.

De acordo com um relatório da Otan, a Polônia destinou no ano passado mais de 2,4% do PIB ao ministério da Defesa, o que deixou o país na terceira posição dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, atrás da Grécia (3,76% do PIB) e dos Estados Unidos (3,47%).

A lei de Finanças de 2023, que ainda precisa de aprovação, prevê atualmente um gasto militar de 3% do PIB.

A Polônia assinou recentemente vários contratos militares, em particular com Estados Unidos, Coreia do Sul e Turquia, para a compra de caças, tanques e outros equipamentos militares.

