Plataforma espanhola de delivery Glovo demitirá 250 pessoas

A plataforma espanhola de entregas em domicílio Glovo anunciou, nesta segunda-feira (30), a demissão de 250 funcionários, a maioria de sua sede em Barcelona, devido às dificuldades enfrentadas pelo setor em um contexto de incerteza econômica.

Estas demissões vão significar uma redução "de 6,5% da nossa equipe", afirmou o presidente da Glovo, Óscar Pierre, em uma mensagem aos colaboradores, divulgada pela empresa.

O corte atingirá, "em grande medida, a sede central da empresa, em Barcelona, em áreas como suporte comercial, contratação e dados", mas "não afetará entregadores, coletores, ou funcionários da linha de frente", acrescentou a carta.

Pierre alegou que as demissões vão ocorrer, porque "a atual situação macroeconômica, com a alta dos juros e da inflação, reduz o poder aquisitivo dos consumidores, e alguns optam por comprar com menos frequência".

