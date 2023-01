ONU espera novas exceções dos talibãs para empregos de mulheres no Afeganistão

O subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários da ONU pediu nesta segunda-feira (30) aos talibãs mais exceções à proibição de emprego de mulheres afegãs em ONGs.

"Além de deixar clara nossa grande preocupação com o edital em si, também dissemos que tudo bem, se não rescindirem o edital agora, precisarão então ampliar as exceções para cobrir todos os aspectos da ação humanitária", afirmou Martin Griffiths.

Segundo Griffiths, "fomos informados de que tais modificações seriam feitas em breve, e não é a primeira vez em minha experiência de trabalho com os talibãs nas últimas duas ou três décadas que nos pedem para sermos pacientes."

"Como já disse publicamente, fomos informados de que as autoridades talibãs estão dando as orientações correspondentes e que supostamente permitirão às mulheres a participação na operação humanitária", indicou Griffiths, que se reuniu em Cabul na semana passada com funcionários de ONG internacionais sobre este tema.

Em 24 de dezembro, os talibãs, que desde seu retorno ao poder em agosto de 2021 impuseram severas restrições às mulheres, proibiram as ONGs de empregar afegãs, o que obrigou as organizações a suspenderem suas atividades. No entanto, desde então anunciaram exceções para os setores da saúde e educação primária.

