'Nada está descartado', diz Macron sobre possível envio de caças à Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (30) que "nada está descartado" ao ser questionado sobre um possível envio de caças à Ucrânia para ajudar o país a repelir a invasão russa.

Em visita a Haia, Macron enumerou os "critérios" a serem considerados antes de qualquer decisão: que a Ucrânia formule "um pedido", que isto não motive uma escalada do conflito, e que o objetivo não seja "alcançar o solo russo, mas ajudar os esforços de resistência".

"Por definição, nada está descartado", acrescentou o presidente, que indicou que os ucranianos "até hoje não fizeram este pedido".

"Com base nesses três critérios continuaremos analisando caso a caso" as entregas de equipamentos militares, destacou Macron, que colocou as mesmas condições antes de decidir sobre o eventual envio à Ucrânia de tanques Leclerc de fabricação francesa.

Macron lembrou que o ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, estará nesta terça-feira em Paris para se reunir com seu homólogo francês, Sébastien Lecornu.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, destacou que "não há tabus", mas a entrega de caças a Kiev seria "um grande passo".

A Holanda também não recebeu até agora um pedido de Kiev nesse sentido, revelou Rutte, que se mostrou de acordo com os critérios enumerados pelo presidente francês.

Após hesitar por vários dias, Berlim autorizou na semana passada o envio à Ucrânia de 14 tanques Leopard 2 de fabricação alemã e permitiu que outros países europeus forneçam estes tanques a Kiev.

A Alemanha não enviará aviões de combate à Ucrânia, afirmou no domingo o chanceler Olaf Scholz.

