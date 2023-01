Messi diz que gostaria de ter recebido taça da Copa do Mundo de Maradona

O capitão da Argentina, Lionel Messi, afirmou nesta segunda-feira que gostaria de ter recebido a taça da Copa do Mundo de 2022 das mãos de Diego Maradona, porque ele "amava a seleção".

"Teria gostado de receber a Copa de Diego. Pelo menos que ele visse a Argentina campeã, pelo tanto que amava a seleção. Lá de cima, tanto ele como muitas pessoas que gostam de mim deram força", disse Messi à rádio argentina Urbana Play.

O camisa 10, de 35 anos, contou que realizou um "sonho" quando o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o entregou a Copa do Mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Copa me chamava, me dizia 'venha, agora sim pode me tocar'. Vi que ela brilhava naquele belo estádio (Lusail) e não pensei duas vezes", quando decidiu beijá-la.

Segundo Messi, o título mundial veio "depois de tanto sofrimento e finais perdidas. Deus tinha isso guardado para mim".

A Argentina foi campeã ao derrotar na final a França nos pênaltis (4-2), depois de empate em 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

"É isso, não falta nada. Consegui tudo na seleção, no Barcelona e individualmente", refletiu o craque.

dm/ma/cb

Tags