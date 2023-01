Líder indígena mapuche é preso na Argentina

O líder da comunidade indígena mapuche, Facundo Jones Huala, fugitivo da Justiça do Chile, foi preso na madrugada desta segunda-feira (30) na Patagônia argentina (sul), informou o Ministério de Segurança da província do Rio Negro.

Jones Huala foi preso em uma operação policial realizada "em uma casa na localidade de El Bolsón", 1.700 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, segundo o site do ministério.

"A detenção do líder da Resistência Ancestral Mapuche (RAM), que estava foragido da Justiça do Chile desde fevereiro de 2022, ocorreu após vários meses de investigações", disse o ministério.

O sub-secretário do Interior do Chile, Manuel Monsalve, confirmou que o governo já iniciou os trâmites para solicitar a extradição de Huala.

"Queremos que não haja impunidade, neste ou em qualquer outro caso, e, portanto, queremos que seja extraditado para que cumpra a pena correspondente", disse Monsalve à imprensa, em Santiago.

O líder indígena havia sido condenado a seis anos de prisão após ser considerado culpado por posse de armas de fogo e por incendiar a casa do zelador de uma fazenda em Rio Bueno, no sul do Chile, uma década atrás.

A comunidade de Huala integra a dezenas de milhares de mapuches que pedem a devolução das terras e bens de seus ancestrais, membros de um povo originário estabelecido em ambos os lados da Cordilheira dos Andes, na atual jurisdição do Chile e da Argentina.

