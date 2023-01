Juventus cede meia americano Weston McKennie ao Leeds

O meia americano Weston McKennie vai jogar no Leeds até o final da temporada, cedido por empréstimo pela Juventus, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira.

Segundo a imprensa local, os ingleses pagarão cerca de 1 milhão de euros para contar com o jogador.

McKennie, de 24 anos, esteve na Copa do Mundo de 2022 com a seleção dos Estados Unidos, pela qual já fez 41 jogos, e será o terceiro americano no elenco do Leeds, ao lado de Tyler Adams e Brenden Aaronson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia começou sua carreira no Schalke 04 da Alemanha, onde disputou 91 partidas antes de assinar com a Juventus em 2020.

Com o clube de Turim, foram 96 jogos entre todas as competições, com 13 gols marcados.

McKennie, que pode estrear no próximo fim de semana contra o Nottingham Forest, é o terceiro reforço do Leeds na atual janela de transferências, junto ao francês Georginio Rutter (procedente do Hoffenheim) e austríaco Max Wober (do RB Salzburg).

smg/pb/mcd/cb

Tags