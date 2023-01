Homens armados matam oito pessoas em fesa de aniversário na África do Sul

Homens armados abriram fogo contra um grupo que celebrava um aniversário no fim de semana em uma cidade da África do Sul e mataram oito pessoas, informou a polícia nesta segunda-feira.

"O dono da casa estava comemorando sua festa de aniversário quando dois desconhecidos armados entraram no local no domingo à noite, na cidade portuária de Gqeberhade - antes Port Elizabeth -, e começaram a atirar contra os convidados", afirma a polícia em um comunicado.

A nota acrescenta que os homens "atiraram de maneira indiscriminada". Oito pessoas morreram e "três lutam por suas vidas no hospital. O dono da casa está entre as vítimas fatais".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia iniciou uma investigação sobre o ataque e destacou que está perseguindo os autores do massacre.

Os tiroteios são frequentes na África do Sul, país com uma das maiores taxas de homicídios do mundo.

sn/ag/fp

Tags