França e Itália encomendam quase 700 mísseis terra-ar

França e Itália encomendaram quase 700 mísseis terra-ar de médio alcance como parte de seus esforços conjuntos para "modernizar e perpetuar suas capacidades terrestres e navais de defesa aérea" - anunciou o Ministério francês da Defesa.

"É uma das encomendas mais importantes deste míssil antiaéreo" Aster, diz um comunicado do ministério, destacando as "capacidades operacionais" deste projétil fabricado pelo consórcio europeu Eurosam, que reúne as empresas MBDA e Thales.

A encomenda se dá no contexto da guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Apesar de Kiev pedir aos países ocidentais que lhe entreguem armas, sobretudo, de defesa aérea, nada foi anunciado nesse sentido.

Paris e Roma encomendaram várias versões deste "míssil único na Europa", como os Aster 15, Aster 30 B1 e Aster 30 B1NT, detalhou o ministério.

Embora o custo não tenha sido divulgado, o "think tank" Ifri avalia o Aster 30 em cerca de 2 milhões de euros (US$ 2,17 milhões).

"Esta encomenda global exigirá adaptações no nível do conjunto da cadeia industrial para responder aos desafios da economia de guerra", acrescentou o governo.

Em 2021, o tempo de fabricação de um míssil era de "três a quatro anos", segundo um relatório parlamentar francês.

As fragatas de ambos os países, assim como a do Reino Unido, utilizam os mísseis Aster 15 e Aster 30. Este último pode alcançar um alvo, seja um avião, seja um míssil de cruzeiro, localizado a até 20 quilômetros de altitude.

