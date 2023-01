EUA e Coreia do Sul realizarão exercícios para enfrentar ameaças nucleares

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão realizar exercícios baseados em possíveis cenários para fazer frente às ameaças nucleares, declarou, nesta terça-feira (31, noite de segunda em Brasília), o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.

Os dois países vão realizar "exercícios [...] baseados em cenários cada vez mais complexos e focados nas ameaças nucleares na península", escreveu Austin num artigo de opinião publicado pela agência de notícias Yonhap, sem especificar a data das manobras.

Austin visita Seul, a capital da Coreia do Sul, pela terceira vez desde que foi nomeado secretário de Defesa. Está prevista uma reunião com seu colega Lee Jong Su e o presidente Yoon Suk Yeol.

Sua viagem tem como objetivo melhorar a cooperação entre os dois países e colocar sobre a mesa os desafios que existem em matéria de segurança.

Também pretende reafirmar "que o compromisso de dissuasão ampliada dos Estados Unidos com a República de Coreia é ferrenho", escreveu o chefe do Pentágono.

As tensões militares na península coreana aumentaram no último ano, depois que a Coreia do Norte realizou testes de armamentos em quase todos os meses, incluindo o disparo de seu míssil balístico intercontinental mais avançado.

