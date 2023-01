Emirates anuncia voo 'histórico' com combustível sustentável

A companhia aérea Emirates anunciou, nesta segunda-feira (30), o voo "histórico" de um Boeing 777 com combustível sustentável, em meio à tentativa da maior empresa do setor no Oriente Médio de reduzir seu consumo pela metade.

Embora a Emirates use combustíveis de aviação sustentáveis, conhecidos como SAF, desde 2017, este voo de teste foi "o primeiro no Oriente Médio e Norte da África alimentado 100% por SAF", mas apenas em um dos dois motores da aeronave, informou esta empresa com sede em Dubai.

"Este voo é um momento histórico", afirmou o diretor de operações da Emirates, Adel Al Redha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em motores a jato comerciais, apenas no máximo 50% de SAF, misturado com querosene, pode ser usado no momento.

SAFs são feitos de biomassa sustentável, óleos alimentícios reciclados, CO2 capturado, ou hidrogênio verde convertido em combustíveis sintéticos.

O voo desta segunda-feira decolou do Aeroporto Internacional de Dubai e sobrevoou a costa da cidade por mais de uma hora, segundo a Emirates.

O SAF usado em um motor "reproduz fielmente as propriedades do combustível de jato convencional", disse a empresa, observando que o combustível de jato convencional foi usado para alimentar o segundo motor.

Os SAFs podem reduzir as emissões de CO2 em até 80% ao longo de todo seu ciclo de uso. Atualmente, porém, representam menos de 0,1% do combustível de aviação consumido e são de duas a quatro vezes mais caros.

aem/pc/mb/aa/tt

Tags